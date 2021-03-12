«Портал в ад»: в Ярославле на тротуаре провалился асфальт

Провал в асфальте на улице Пирогова в Ярославле выглядит как фотошоп. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле на улице Пирогова прямо на тротуаре провалился асфальт. «Портал в ад» - так прокомментировали ЧП ярославцы.

- Под дырой канализационная магистраль. Прошлой весной в этом месте копали. Сейчас из этой дыры адская вонь, распространяющаяся далеко во все стороны. Не дай бог, кто упал в эту речку, смерть мгновенная, - рассказывают местные жители в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Другие вспоминают, что в прошлом году в этом же месте провалилась машина, хотя ремонт на Пирогова делали всего лишь пару-тройку лет назад. Но проходящие внизу коммуникации и подземная река делает свое дело.

«Черную дыру» или «портал в ад» быстро огородили. Как пояснили в «Ярославльводоканале», на сетях канализации произошла газовая коррозия, разрушился свод трубы и грунт ушел в сети. В ближайшее время провал должны убрать.