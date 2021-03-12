Жителей Ярославля приглашают принять участие в сдаче норм ГТО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комплекс ГТО включает бег на короткую и длинную дистанции, челночный бег, прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание-разгибание рук и наклоны вперед. За последние несколько лет к спортивному движению присоединилось более 30 тысяч ярославцев. — «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта. А поддержание здорового образа жизни — это признак активных, целеустремленных и гармонично-развитых людей, — сказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус. Все желающие могут пройти тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО по следующим адресам: — Центр тестирования МУ СШОР № 19 по адресу: ул. Чкалова, 20а (к/т. 59-42-55); — Центр тестирования МУ СШОР № 22 по адресу: Школьный проезд, 4 к.2 (к/т. 94-10-64); — Центр тестирования МУ СШОР № 15 по адресу: ул. Чехова 12/18 (к/т. 8-920-119-13-15); — Центр тестирования МУ ЦФКиС «Медведь» по адресу: ул. Победы, 15а (к/т. 72-31-66); — Центр тестирования МУ СШОР № 8 им. В.Г. Беляйкова по адресу: ул. Свободы, 89 (к/т. 20-10-75); — Центр тестирования МУ ЦФКиС «Молния» по адресу: ул. Щепкина, 10 (к/т. 46-61-39).