А у нас в квартире газ: жители Ярославской области рассказали губернатору о проблемах села

ФОТО: Светлана Осминкина "ВКонтакте"

На своей странице «ВКонтакте» глава региона Дмитрий Миронов рассказал о том, что до 2025 года на развитие села будет выделено свыше 4 миллиардов рублей.

– Сейчас средства идут на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, развитие инженерных коммуникаций в муниципальных районах, благоустройство территорий, совершенствование транспортной инфраструктуры. Наша задача — сделать жизнь в сельской местности удобной и привлекательной, – прокомментировал Дмитрий Миронов.

Однако, жители сельских поселений не согласились, что в их местности все так радужно. Под постом в сети случился настоящий всплеск эмоции:

– В ноябре 2019 года в результате паводка был разрушен мост в деревне Патрино Ермаковского сельсовета Пошехонского района. Между дорогой и мостом образовалась расщелина шириной более 5 метров. На место выезжала комиссия, признавшая происшествие стихийным бедствием. Было сказано, что ремонтировать мост нецелесообразно, нужно строить новый, а так как разрушения являются следствием стихийного бедствия, то будут добиваться помощи из федерального бюджета. Однако властями не сделано ничего, только установили знак «Проезд запрещен». Единственной возможностью проехать в деревню является этот мост, – комментирует Светлана Осминкина.

По словам местных жителей, мост может обрушиться в любой момент. Обращения в администрацию сельского поселения, Пошехонского района, Департамент дорожного хозяйства, МЧС, УМВД, и даже к губернатору не привели ни к какому результату.

Из-за аварийного состояния моста в деревню не могут проехать ни автолавки, ни скорая помощь, ни пожарные машины.

– 26 августа 2020 года там случился пожар, пока пожарная машина искала брод, сгорел дом местного жителя. Это было его единственное жилье. Сколько бед еще должно случиться, чтобы власти обратили на нас внимание? – спросила Светлана. Но на этом проблемы не закончились. За сутки пост набрал 72 комментария.

– Ждем в деревне Турово Некрасовского района проведение газа по государственной цене!!! Уже который год ждем от государства, а тянут только частники, – комментирует Мария Сандульская.

– В селе Устье количество прописанных значительно отличается от количества проживающих. Целью данной программы является не только комфорт, но и увеличение прописанных жителей. А так как до ближайшей больницы 55 км, то естественно с пропиской никто не торопиться. Кроме того, имеется ряд проблем, которые местные власти не могут решить годами, это уличное освещение, – пишет Наталия Высоцкая.

– Большесельский район д. Сельцо, ул. Старосельская нет ни одного уличного фонаря! Ходим в кромешной темноте много лет! Помогите! – Екатерина Гуляева.

– Обратите особое внимание на строительство школы в поселке Заволжье Ярославского района! О каком развитии села можно говорить, если негде учить детей, – делится Любовь Паршина.