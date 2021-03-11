Вилы, табурет и кочерга: мужчину и женщину из Ярославской области подозревают в жестоком убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин и мужчины – жителей Костромской и Ярославской областей. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

19 сентября 2020 года обвиняемые находились в доме знакомого мужчины в Костромской области. Там они выпили и в ходе застолья возникла ссора, в результате которой мужчина с женщиной стали избивать потерпевшего руками, ногами и предметами. В ход пошел табурет, металлические вилы, деревянный черенок, спички, раскаленные кочерга, ухват и горящее полено. Также, обвиняемый совершил кражу вещей из дома потерпевшего на 16 тысяч рублей.

— В результате умышленных согласованных действий обвиняемых мужчине было причинено более ста травматических воздействий и термических ожогов тела. Смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы головы, сопровождавшейся ушиблено-рваными ранами, — сообщили в пресс-службе СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.