В Ярославле столкнулись автобус и ВАЗ-2110

Пострадали два человека Фото: Олег Укладов

Вчера, 10 марта, в Ярославле на улице Угличской произошло ДТП с участием автобуса ЛИАЗ и легковушки-«десятки». Обстоятельства аварии еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД, как и виновного в столкновении.

Известно, что пострадали два человека: водитель ВАЗ-2110, мужчина 27 лет, и 42-летняя пассажирка автобуса. После оказания первой медицинской помощи их отправили лечиться домой, госпитализация не потребовалась, сообщили в впресс-службе УМВД по Ярославской области.