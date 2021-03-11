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Происшествия11 марта 2021 17:09

В Ярославле столкнулись автобус и ВАЗ-2110

Пострадали два человека
Полина Вачнадзе
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Пострадали два человека

Фото: Олег Укладов

Вчера, 10 марта, в Ярославле на улице Угличской произошло ДТП с участием автобуса ЛИАЗ и легковушки-«десятки». Обстоятельства аварии еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД, как и виновного в столкновении.

Известно, что пострадали два человека: водитель ВАЗ-2110, мужчина 27 лет, и 42-летняя пассажирка автобуса. После оказания первой медицинской помощи их отправили лечиться домой, госпитализация не потребовалась, сообщили в впресс-службе УМВД по Ярославской области.

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