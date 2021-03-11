Для Рыбинска купят теплоход за 7 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

Администрация Рыбинска на сайте госзакупок объявила о покупке судна класса «река-море». Теплоход, на приобретение которого готовы потратить 7 миллионов рублей, будет предназначен для поездок меду двумя берегами, а также экскурсий и семейного отдыха. Еще 2 миллиона заложено на подготовку судна к навигации.

- Корабль должен быть исправен, безопасен, иметь все необходимые документы, работоспособное оборудование и пройти последнюю реновацию не позже 2006 года. Есть требование по техническим характеристикам: возможность шлюзования и проходимость акватории Рыбинского водохранилища, - говорится на сайте администрации города.

Вместимость теплохода будет до 100 пассажиров. Покупка должна состояться уже в апреле, за два месяца корабль подготовят к работе.

Как отметили в администрации Рыбинска, корабль необходим на время ремонта Волжского моста, который пройдет в ближайшее время. Кроме того, такой вид транспорта не будет лишним для дачников, дома которых находятся на левом берегу.