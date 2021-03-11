Андрей Шатский стал главой Ростовского района. ФОТО: администрация Ростовского района

Главой Ростовского района избран Андрей Шатский. Такое решение сегодня, 11 марта, приняли депутаты районной Думы на внеочередном ее заседании.

– За короткий срок пребывания на посту заместителя главы районной администрации уже показал умение работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие с различными ветвями власти. Поэтому как никто другой достоин возглавить муниципальный район, – сказал первый заместитель главы администрации Ростовского района Ахмет Хадзиев.

Андрей Шатский еще совсем недавно возглавлял Карабихское поселение в Ярославском районе. Отмечен наградами Ярославского правительства, Министерств аобороны РФ, Госдумы РФ.