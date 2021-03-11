Ярославских изобретателей показали на Первом канале

Изобретение ярославских конструкторов сибайк. Фото: Первый канал

Про изобретателей нашего региона постепенно узнает весь мир. Четыре года назад ярославские конструкторы создали подводный велосипед сибайк, который позволяет плавать под водой и меньше уставать.

Сейчас новую партию устройств готовят к отправке в Японию и Китай.

- Сибайк позволяет отталкиваться от педалей, точно также, как мы отталкиваемся от стенки бассейна, и всегда находиться в таком режиме, - рассказал о подводном велосипеде Первому каналу один из конструкторов.

Этим летом наши спортсмены планируют переплыть на таких велосипедах Ламанш - часть Атлантического океана.