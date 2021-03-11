В Волковском театре создадут Агентство по трудоустройству

Фото: Волковский театр

В Ярославле на базе Волковского театра создут театральную биржу для начинающих актеров, который только выпустились из вузов. Им это поможет в формировании профессионального портфолио.

- Кроме содействия в создании портфолио, выпускники будут, как и прежде, представлять свои дипломные работы на старейшей сцене Первого русского на фестивале «Будущее театральной России», - рассказали в правительстве Ярославской области.

Оценивать проделанную работу актеров будут руководители региональных театров, ведущие кастинг-директоры индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры.