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Общество11 марта 2021 15:02

В Волковском театре создадут Агентство по трудоустройству

Для молодых актеров, которые только выпустились из вузов
Влада Красоткина
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Фото: Волковский театр

В Ярославле на базе Волковского театра создут театральную биржу для начинающих актеров, который только выпустились из вузов. Им это поможет в формировании профессионального портфолио.

- Кроме содействия в создании портфолио, выпускники будут, как и прежде, представлять свои дипломные работы на старейшей сцене Первого русского на фестивале «Будущее театральной России», - рассказали в правительстве Ярославской области.

Оценивать проделанную работу актеров будут руководители региональных театров, ведущие кастинг-директоры индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры.