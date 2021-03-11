Ярославцу-наркоману, прокатившему полицейского на капоте, грозит срок

Злоумышленника задержали на следующий день, сейчас он находится под стражей Фото: Артем КИЛЬКИН

32-летний ранее не судимый ярославец, употребляющий запрещенные вещества, обвиняется в посягательстве на жизнь полицейского.

В сентябре прошлого года мужчину пытались задержать по подозрению в хранении наркотиков. Но ярославец увернулся от полицейских, сел в свой автомобиль и попытался скрыться. Один из сотрудников преградил машине путь, но это водителя не остановило.

- Он более 400 метров вез сотрудника полиции на капоте. После обвиняемый приостановил машину и сразу вновь начал движение, тем самым, сбросив потерпевшего на асфальт, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Оперативник получил травмы, то есть был причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленника задержали на следующий день, сейчас он находится под стражей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали в пресс-службе регионального СКР.