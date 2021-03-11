В Переславской больнице сломался томограф Фото: Александр БОЙКО

В Переславской центральной больнице сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Его обычно используют для диагностики пациентов, пострадавших в ДТП, а во время пандемии – для тяжелых больных.

Как пояснили КП-Ярославль в департаменте здравоохранения региона, сейчас идет поиск источника финансирования ремонта аппарата КТ. На качестве лечения пациентов, уверяют в ведомстве, поломка никак не отразится.

- В этот период используется рентгеновское оборудование больницы. Что касается пациентов с новой коронавирусной инфекцией, то, согласно рекомендациям Минздрава РФ, аппарат КТ используется только для диагностики тяжелых пациентов, которые из Переславля маршрутизируются в госпиталь ветеранов войн или инфекционную больницу, - пояснил главный врач ЦРБ Кирилл Харчиков.

Для пациентов средней тяжести используется рентгеновский аппарат.