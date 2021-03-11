Тутаевцы выбирают место расположения будущей канатной дороги

Тутаевцы могут выбрать опорную точку переправы. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаевском районе готовятся к строительству канатной переправы через Волгу. Местным жителям предложили выбрать место ее будущей дислокации на правом берегу реки. Специалисты определили четыре возможных варианта, где может находиться опорная точка переправы:

- Парк Отдыха,

- улица Донская,

- улица Ямская,

- улица Карьерная.

На странице главы района Дмитрия Юнусова в социальной сети ВКонтакте запущено голосование. С большим отрывом лидирует Парк Отдыха – этот вариант набрал 59,44% или 907 голосов. За размещение опорной точки на улице Донской проголосовали 469 человек. Остальные варианты набрали меньше 100 голосов.

- Очень важно ваше мнение, потому что только от поддержки со стороны общественности зависит успех реализации проекта. Канатная переправа в Тутаеве позволит решить очень важный вопрос постоянного сообщения между берегами и повысит туристическую привлекательность нашего города. Возможно, именно это приблизит нас к включению в Золотое кольцо России, - написал Дмитрий Юнусов.

Варианты размещения на левом берегу на странице главы района будут опубликованы позднее.