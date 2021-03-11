Имена Милана и Матвей стали самыми популярными у рыбинских родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году в Рыбинском районе родились 89 малышей. Девочек чуть больше, чем мальчиков: малышек 47, а малышей 42. В семье из деревни Малинники Судоверфского поселения на свет появилась двойня.

Среди рыбинских родителей самыми популярными именами для девочек стали Милана и Дарья, а мальчиков многие назвали Матвеями и Марками. Самой молодой маме Рыбинского района исполнилось 18 лет, самой взрослой – 43 года, сообщили в администрации.

Прошлый пандемийный год оказался не так богат на свадьбы: в ЗАГСе был заключен лишь 31 брак. В основном пары женились летом, когда в области чуть ослабили коронавирусные ограничения.

Сейчас ЗАГС Рыбинского района работает в штатном режиме, но по предварительной записи по телефону 29-50-30.