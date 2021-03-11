В Ярославле мужчину обвинили в хранении наркотиков и боеприпасов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Дзержинского района обвинила ярославца в хранении наркотиков и боеприпасов. Его дело передано в суд.

По данным следствия, в конце января гражданин приобрел у пока неустановленного лица немаленькую дозу наркотического вещества. Употреблять ее он собирался якобы сам. Однако «закинуться» не удалось – мужчину задержали сотрудники полиции, которые сразу же изъяли наркотики.

Но и на этом его беды не кончились: в тот же день в его квартире произвели обыск, в ходе которого были обнаружены три боевых патрона, пригодных для стрельбы из автомата и пулемета. Для чего гражданину, ранее не имевшему судимости, был нужен столь оригинальный «набор», остается только догадываться.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по статьям о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере и боеприпасов. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. В общей сложности ему грозит около 13 лет лишения свободы.