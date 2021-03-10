Ярославские спортсмены вошли в тройку лидеров на чемпионате мира по фристайлу

Ярославцы стали призерами на чемпионате мира по фристайлу в направлении "акробатика". Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы стали призерами на чемпионате мира по фристайлу в направлении "акробатика", который проходил в Республике Казахстан, в Алма-Ате, на горном курорте «Шымбулак».

– Поздравляю ярославских акробатов с отличным результатом! Максим Буров победил в дисциплине «лыжная акробатика» на чемпионате мира по фристайлу, теперь он двукратный чемпион мира. Бронзу среди мужчин взял Павел Кротов, среди женщин третье место завоевала Любовь Никитина. Ярославцы достойно представили Россию на международной арене, – поздравил ребят Дмитрий Миронов.

За лидерство боролось более 50 спортсменов из 10 стран мира. В составе сборной России выступили семь ярославцев, воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Следующие соревнования пройдут 11 марта.