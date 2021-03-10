Атака сверху: ярославцам следует опасаться городских крыш

По результатам проверки было выявлено 55 нарушений. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле обнаружили 1500 потенциально опасных крыш, которые необходимо регулярно контролировать, чтобы избежать нарастания снега и сосулек из-за которых жители могут получить травмы. Крыши частных зданий, например, гостиниц, кафе и салонов красоты должны очищать предприниматели, а за многоквартирных домов отвечают ТСЖ и ЖСК.

- За последние два месяца ТСЖ и ЖСК было осмотрено 1096 адресов. По результатам проверки было выявлено 55 нарушений. В ответ на предписания управляющие организации устранили все нарушения, связанные с очисткой крыш от снега. После этого мы провели дополнительные осмотры, — сообщила заместитель начальника муниципальной жилищной инспекции Лариса Родионова.