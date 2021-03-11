Последствия пожара на НПЗ: в Ярославской области провели проверка воздуха

Никаких отклонений от нормы не обнаружено Фото: Правительство Ярославской области

Из-за последствий пожара, который произошел на НПЗ в Тутаевском районе 6 марта, в поселке Константиновском провели повторную проверку состояния воздуха. Отбор проб воздуха был произведен на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилого сектора поселка.

- По итогам проверки никаких отклонений и превышений не обнаружено. Однако контроль за состоянием воздуха в районе прекращен не будет, и результаты этой пробы, как и предыдущих, направлены на исследование в Роспотребнадзор, - отметил председатель комитета департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Также пресс-служба правительства Ярославской области сообщила, что жители региона могут обращаться в управление Роспотребнадзора с сообщениями о неприятных запахах по телефонам: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852) 73-70-19.