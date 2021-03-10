Тутаевской ПГУ ограничили поставку газа из-за долгов: отключат ли тепло жителям района?

Тутаевцы без тепла не останутся Фото: Полина Вачнадзе

Тутаевской ПГУ, одному из основных поставщиков тепловой энергии в Тутаеве, ограничили поставку газа из-за многомиллионных долгов. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» вводит ограничения с 10 марта.

На начало месяца долги предприятия составили 68,7 миллиона рублей. В феврале «Газпром межрегионгаз» направил в адрес руководителя уведомление о введении ограничения подачи ресурса. При этом в компании отметили, что интересы добросовестных плательщик ущемлены не будут – тез тепла и горячей воды они не останутся.

- В данном случае ограничение не коснулось оборудования, используемого для коммунально-бытовых нужд. Поставщик ресурса ограничил лишь подачу газа, который используется оборудованием для производства услуг, реализуемых на рынке, – пояснил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Александр Шапарь.