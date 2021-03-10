Ярославские студенты отправятся в МДЦ «Артек»

ФОТО: Олег Беркутов "ВКонтакте"

На днях в МДЦ «Артек» направится делегация студентов из трех ярославских вузов. В рамках интенсивного курса «Школа вожатых ЯГПУ имени К.Д. Ушинского» ребята получили сертификаты о прохождении подготовки по программе «Основы деятельности вожатого при работе с детьми и подростками». В Международном детском центре студенты пробудут до начала июня.

Стажировка проходит в рамках губернаторского проекта «Артек Ярославии». После Крымского центра ребята смогут применить свои знания в детском лагере им. Максима Горького. Ярославская область стала первым регионом, где начали реализовывать образовательные программы по артековским стандартам.

За два года в «Артеке» побывало более 50 студентов ярославских вузов. А в программах лагеря имени Горького, которые соответствуют стандартам международного детского центра, за два летних периода приняли участие более 2,7 тысячи детей. Этим летом там отдохнут более тысячи ребят.