Погода в Ярославской области: к концу недели ожидается плюсовая температура

Осталось пережить еще одну холодную ночь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильные морозы ненадолго задержатся в Ярославской области. В ночь со среды на четверг столбики термометра опустятся до -20 градусов, а потом в регионе начнет теплеть.

- Завтра днем заток холода прекратится, воздушные потоки повернут на юго-западные, а под лучами солнца воздух прогреется до -6…-8 градусов, - прогнозируют синоптики Центра «Фобос».

В пятницу, 12 марта, ожидается ясная погода, небольшой снег, возможен туман. Ночью -8…-10, днем -2…-4. Ветер южный, но сильный, с порывами до 10 метров в секунду.

В субботу, 13 марта, будет пасмурно, небольшой снег и сильный туман. Температура с пятницы не изменится, как и скорость ветра.

Потом натиск тепла усилится и температура постепенно вернется в рамки климата. В воскресенье синоптики обещают днем +2, правда, будет ветрено и сыро. Но Масленица пройдет при весенней погоде!

Нынешняя весна, смело заявив о себе в последних числах февраля, конечно, дала слабину. Вспомним, как было в прошлом году: уже к концу первой декады марта держались устойчивые положительные температуры. И даже ночью было около 0, а снег к этому времени полностью сошел.