Ярославец вернул долг любимой фальшивыми деньгами

Полиция поймала 35-летнего злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в одном из магазинов полиция задержала жительницу, у которой на руках было 25 тысяч рублей фальшивыми купюрами. О том, что это подделки девушка не знала, потому что получила деньги от возлюбленного.

- В счет погашения долга подозреваемый передал сожительнице деньги, так как она ранее оплатила его долг перед знакомым, - рассказали в УВМД России по Ярославской области.

Вскоре полиция поймала 35-летнего злоумышленника. В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и рассказал, что купюры приобрел через Интернет. В отношении его возбудили уголовное дело.