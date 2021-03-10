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Общество

Ярославец вернул долг любимой фальшивыми деньгами

Девушка пошла с ними в магазин, а попала в отделение полиции
Влада Красоткина
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Полиция поймала 35-летнего злоумышленника.

Полиция поймала 35-летнего злоумышленника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в одном из магазинов полиция задержала жительницу, у которой на руках было 25 тысяч рублей фальшивыми купюрами. О том, что это подделки девушка не знала, потому что получила деньги от возлюбленного.

- В счет погашения долга подозреваемый передал сожительнице деньги, так как она ранее оплатила его долг перед знакомым, - рассказали в УВМД России по Ярославской области.

Вскоре полиция поймала 35-летнего злоумышленника. В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и рассказал, что купюры приобрел через Интернет. В отношении его возбудили уголовное дело.