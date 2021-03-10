В Ростовском районе Ярославской области ввели карантин из-за бешенства

Лучший способ защитить животное от бешенства - сделать прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Семибратовском сельском поселении на два месяца объявлен карантин по бешенству – в селе Макарово выявили зараженное животное, домашнюю собаку. Чтобы не допустить распространение опасного заболевания, которое представляет смертельную угрозу не только для зверей, но и для людей, специалисты департамента ветеринарии приняли ряд мер.

Был обследован эпизоотический очаг, то есть место, где обнаружили больное животное. Ветеринары обошли все дворы Макарово и сделали прививки от бешенства «местной» живности. В ближайшие дни провакцинируют всех животных семибратовского поселения.

На два месяца, пока действует карантин, нельзя проводить некоторые массовые мероприятия, запрещены ярмарки.

Специалисты ветеринарной службы Ростовского района напоминают: самый верный способ уберечь себя и своих питомцев – это сделать прививки домашним животным. Работа по вакцинации домашних кошек и собак проводится бесплатно каждый вторник по предварительной записи в помещении Ростовской районной ветеринарной станции по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 130, телефон для записи (48536) 7-48-25.