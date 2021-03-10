В Ярославской области на трассе М8 вновь открыли пункт обогрева Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области на трассе М8 спасатели вновь развернули мобильный пункт обогрева. Здесь есть все необходимое оборудование для обогрева водителей и пассажиров, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим и стабилизации автомобиля. Отсюда можно вызвать скорую помощь и ГИБДД.

Мобильный пункт – это две оборудованные палатки вместимостью 10 человек, автомобиль УРАЛ и квадроцикл. В случае необходимости может привлекаться техника других структур. Подвижной пункт можно быстро передислоцировать в любое место и оперативно развернуть.

Водителям, которые выезжают за пределы населенного пункта, нужно помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас воды и чая в термосе, а также запас топлива. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Перед дальней поездкой еще раз проверьте исправность транспортного средства. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.