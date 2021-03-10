В Ярославле с 25 марта подорожает проезд в маршрутке Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле до 28 рублей подорожает проезд в маршрутке №93. Об этом сообщили в управлении городского пассажирского транспорта ГДХ мэрии города. Стоимость проезда вырастет уже с 25 марта.

С начала года, как уточнили в управлении, цены за проезд поднялись в пяти маршрутных такси: №№45, 84, 90, 94 и 99. Стоимость проезда увеличилась с 26 до 28 рублей.

- Наглость и алчность безгранична! Народ встал на защиту маршруток, а они в знак «благодарности», - возмущается Ольга Курова в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Это только начало. Как только недовольные пассажиры своими руками уничтожат маршрутки, цены за проезд будут расти еще активнее, но уже с пересадками, - считает Олег Котов.

- Вы цены на горючее видели? Да еще и народу, который работает, тоже надо платить, - встает на защиту владельцев маршрутных такси Александр Гусев.

Многие считают, что повышение цен за проезд в маршрутках – последний рывок перед транспортной реформой. Таким образом хозяева транспорта пытаются подзаработать перед тем, как их снимут с рейсов и заменят автобусами.