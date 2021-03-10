Семья ярославца, погибшего в ДТП на Московском проспекте, получит компенсацию от АТП

Погиб один из пассажиров автобуса, около 20 человек получили травмы. ФОТО: Архив КП

Автотранспортное предприятие обязано выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам мужчины, который погиб в ДТП с участием автобуса.

Страшная авария на Московском проспекте произошла в начале прошлого года. Рано утром 24 января столкнулись автобусы «ЛИАЗ»: один отлетел в иномарку и буквально припечатал легковушку к стене, второй промчался до перекрестка и остановился только в районе военного училища.

Погиб один из пассажиров автобуса, около 20 человек получили травмы. Пострадавшие обратились с исками о компенсациях и их требования были удовлетворены.