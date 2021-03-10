В Ярославле будут судить пятерых «черных риелторов»

25 человек лишились своих квартир Фото: Полина Вачнадзе

Заведомо ложные показания в суде, похищение человека группой лиц и мошенничество в особо крупном размере, после которого 25 человек остались без жилья – по этим статьям обвиняют пятерых ярославцев в возрасте от 34 до 55 лет.

Как считает следствие, на протяжение 10 лет, с 2008 по 2018 годы, обвиняемые от имени жителей Ярославской и Костромской области, а также одного москвича, оформляли нотариальные доверенности на продажу квартир. В качестве жертв в соновном выбирали инвалидов и пенсионеров, то есть людей, которые не могут себя защитить. После этого квартиры продавались, а их законные владельцы оставались и без квадратных метров, и без денег.

- В ряде случаев обвиняемые подделывали доверенности на продажу квартиру, договоры купли-продажи и передаточные акты, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Одного из потерпевших, который злоупотреблял спиртным, злоумышленники несколько дней держали в закрытой квартире и в итоге вынудили подписать договор купли-продажа. А когда лишившийся жилья мужчина пытался оспорить сделку в суде, один из обвиняемых дал ложные показания.

В итоге за 10 лет своей «работы» ярославцы, как считает следствие, лишили квартир 25 человек. Общая сумма ущерба составила более 45 миллионов рублей.

- В ходе следствия 14 потерпевшим были возвращены квартиры, а также наложен арест на сумму 15 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе регионального СКР.

В ожидании суда четверо обвиняемых находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.