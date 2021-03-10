Из-за Масленицы 14 марта на весь день перекроют центр Ярославля

Из-за Масленицы на весь день перекроют центр Ярославля Фото: Мэрия Ярославля

Чтобы обеспечить безопасность гостей на празднике «главная Масленица страны», который пройдет 14 марта, в Ярославле перекроют для машин большую часть центра города. С 7 утра до 7 вечера будут ограничены движение, стоянка и парковка автомобилей на Которосльной набережной, площади Челюскинцев, Подзеленье, Андропова, Почтовой.

Временные ограничения с 07:00 до 14:00 вводятся у ДК «Гамма», ДК «Энергетик», сквере на проспекте Машиностроителей, парке «30 лет Победы», ДК «Красный перевал-1». С 7 утра до 17:00 не проехать будет в районе ДК «Радий».