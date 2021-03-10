Ярославский »Локомотив» всухую выиграл серию у команды из Хельсинки

Счет после четвертого матча: 4:0. ФОТО: группа "ХК "Локомотив" ВКонтакте

Ярославский «Локомотив» вчера, 9 марта, выиграл у «Йокерита» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Серия для «железнодорожников» закончилась со счетом 4:0, кто будет следующий соперник «Локомотива», станет известно чуть позже.

- Играли против сильной команды. В каждой игре были разные сценарии. Справились с провокациями, держали темп практически все периоды. Мы довольны, что прошли дальше. Готовимся к следующему раунду, - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

А во вчерашней игре отличились Алексей Марченко, Тему Пулккинен, Андре Петерсон и Владимир Ткачев. Команда противника смогла добраться до ярославских ворот лишь однажды. Счет встречи 4:1 в пользу наших.