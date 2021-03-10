У ярославца за неуплату кредита забрали "Мерседес"

Судебные пристава эвакуировали "Мерседес". Фото: УФССП России по Ярославской области.

Житель Ярославля взял кредит, но не выплачивал его. В виде наказания суд решил выставить машину неплательщика на торги, автомобиль стоил 300 тысяч рублей. Мужчина же решил избежать этого и спрятал имущество.

- Приставы выяснили местонахождение машины. Должник хранил автомобиль на одной из придомовых стоянок, сняв с него регистрационные номера. Судебный пристав-исполнитель в присутствии поняты описал и арестовал автомобиль. На эвакуаторе «Мерседес» отправился на специализированную стоянку, - рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Если ярославец в отведенный срок погасит задолженность, то имущество ему вернут. В ином случае автомобиль, как и полагается, будет передан на торги. Суд определил первоначальную стоимость иномарки в 500 тысяч рублей.