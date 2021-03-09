В Ярославле построят школу по индивидуальному дизайну

Новая школа во Фрунзенском районе Фото: Правительство Ярославской области

На улице Чернопрудной Фрунзенского района Ярославля во всю идет строительство новой четырехэтажной школы. Сейчас здание готово на 60%.

- Рабочие уже шпаклюют стены, укладывают полы, ставят двери и лифт. Современная школа построена в три и четыре этажа. Внутри здания находятся 30 учебных кабинетов. Для обеспечения учеников и учителей полноценным питанием запроектированы пищеблок и столовая на 400 мест. Появятся здесь и мастерские, несколько спортзалов, медкабинет, актовый зал, библиотека, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Также у школы будет индивидуальный внешний вид, он сейчас в разработке.