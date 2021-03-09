Ярославец украл у бывшей возлюбленной микроволновку

Полиция выяснила, что взломщик был один и это бывший возлюбленный пострадавшей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля обокрали 48-летнюю женщину. Неизвестные взломали ее квартиру и забрали микроволновую печь и швейную машинку.

Полиция выяснила, что взломщик был один и это бывший возлюбленный пострадавшей.

- Ярославна познакомилась в интернете с мужчиной, который затем какое-то время проживал в ее квартире. После конфликта хозяйка квартиры забрала у него ключи. Позже мужчина взломал замок двери, проник в жилище и похитил микроволновую печь, швейную машину, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим.