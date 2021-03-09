В Рыбинске лепят огромного снеговика

ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" "ВКонтакте"

В Рыбинске начали возводить фигуру снеговика на площади Дерунова. Он станет 950 и самым большим, в рамках народной акции в 950-летию города. Уже установили деревянные короба, в которые засыпают снег.

По словам руководителя управления культуры города Марины Ворониной, в высоту фигура будет не меньше семи метров. На исполнение задумки понадобится 300 кубов снега, который нужно будет уплотнять и проливать водой для прочности. Завершить работы планируют к 14 марта.

Но горожане идею не оценили. О своих мыслях они написали в группе «Подслушано в Рыбинске» «ВКонтакте»:

— Как-то странно выглядит решение лепить снеговика в марте, — сказал Арсений Алешков.

— Пускай этого снеговика построит сама Администрация. Причём вручную как это делали в садах Воспитатели. В добровольно-принудительном порядке. И снега в городе станет меньше, — предложил Саша Петров.

— Если будет оттепель - придется лепить землевика, — написал Дмитрий Кокшенков.

Напомним, всего в Рыбинске слепят 950 скульптур в честь юбилея города.