Мэр Ярославля пообещал наказать виновных за снег, вывезенный в частный сектор

Жители частных домов на Туговой горе в социальных сетях пожаловались на ярославских коммунальщиков: грязный снег из города вывозят на пустырь у церкви. Люди опасаются, что весной, когда все начнет таять, талая вода с маслами и реагентами потечет в их огороды.

Сегодня, 9 марта, эту тему обсудили на общегородском совещании в мэрии Ярославля. Мэр города Владимир Волков пообещал найти и наказать виновных в нарушении экологического закона. Снег с городских улиц должны вывозить на специальный полигон.

Нарушителю грозит крупный штраф. Тех, кто решил сэкономить и сбросил снег где придется, поручено разыскать администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.