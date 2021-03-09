Вылезали из смятой машины через окна: в Ярославской области ищут свидетелей ДТП

"Ауди" вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Участники аварии, которая произошла 8 марта в Переславском районе, ищут свидетелей происшествия. Белая «Ауди» попала в ДТП около 13:30 на 147-м километре трассы М8.

- Мы ехали в сторону Ярославля. На встречку через двойную сплошную вылетел темный «Мерседес». Уходя от столкновения, водитель «Ауди» свернул к обочине, но автомобиль закрутило и выбросило на встречную полосу, - пишет в группе «Ярославль LIVE» пассажирка машины Александра.

Там иномарка врезалась в «Ниссан», а после улетела в кювет и перевернулась. Из разбитой машины водитель и девушка-пассажир выбирались через окна.

- Сотрудники ДПС думали, что есть погибшие, настолько сильные повреждения. Сказали, что теперь мы можем праздновать второй день рождения, - вспоминает Александра.

Сейчас участники этой аварии разыскивают свидетелей ДТП. Возможно, у кого-то сохранились данные с видеорегистраторов или кто-то запомнил номера темного «Мерседеса». Александра и водитель «Ауди» хотя найти человека, который сидел за рулем той машины и уехал, даже не удостоверившись, что люди, вылетевшие в кювет, живы.