Ярославская прокуратура начала проверку по гибели матери и сына при пожаре Фото: Олег Укладов

Прокуратура Ярославской области начала проверку в Даниловском районе: в ночь с 8 на 9 марта пожар в деревне Попково унес жизни 30-летней женщины и ее 7-летнего сына. 4-летнюю дочь мать успела вытолкнуть из горящего дома. Сейчас девочка находится в больнице.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и профилактике правонарушений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно КП-Ярославль, семья, в доме которой произошло ЧП, благополучная, на учетах не состояла, взрослые спиртным не злоупотребляли. Экспертам предстоит выяснить, по какой причине вспыхнул частный дом.