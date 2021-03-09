«Ростелеком» привезет в Ярославль главный трофей Чемпионата КХЛ

Изображение: ПАО «Ростелеком»

В день выставки все желающие смогут сделать фотографию на фоне знаменитого трофея, а также принять участие в розыгрыше подарков от «Ростелекома». Каждый пришедший на мероприятие получит сертификат на подписку видеосервиса Wink. Пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус. Участникам программы «Бонус» цифровой провайдер предоставит возможность увидеть трофей первыми, подарит памятные сувениры и профессиональные фотографии с Кубком. Для этого подписчикам программы «Бонус» надо обменять накопленные бонусы на приглашение в личном кабинете.

- Ростелеком с 2015 года активно сотрудничает с КХЛ и является телекоммуникационным партнером Лиги. Наши специалисты дежурят на каждом матче, который проходит в Ярославле, чтобы обеспечить высокое качество трансляции. Это очень ответственная задача, ведь за ходом игры наблюдают сотни тысяч поклонников этого вида спорта. Благодаря технологиям “Ростелекома”, можно каждый день смотреть матчи онлайн и в записи, управлять просмотром с любого устройства через интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Ярославль – город, где очень трепетно относятся к хоккею, и я рад, что мы получили возможность сделать такой подарок ярославским любителям спорта», - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Как сообщает пресс-служба оператора, свободный доступ к Кубку будет открыт в центре продаж и обслуживания компании с 12:00 до 16:00 11 марта по адресу: ул. Свободы, дом 2 В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) главный трофей Чемпионата КХЛ совершит путешествие по шести городам Центрального федерального округа. Увидеть кубок смогут жители Москвы, Тулы, Калуги, Смоленска, Липецка, Костромы. Ярославль станет завершающей точкой этого турне.