В Ярославской области сгорели женщина и ее 7-летний сын

В ночь с 8 на 9 марта в деревне Попково Даниловского района загорелся частный дом Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ночь с 8 на 9 марта в деревне Попково Даниловского района загорелся частный дом. В это время в нем находились три человека: 30-летняя женщина, ее 7-летний сын и 4-летняя дочь.

По предварительной информации, мать успела вытолкнуть девочку из горящего дома, а вот спасти сына и сама спастись не смогла. Ребенок с ожогами госпитализирован в больницу.

Где в эту ночь находился отец детей, не ясно. Известно, что семья благополучная, в пристрастии к спиртным напиткам замечена не была.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.