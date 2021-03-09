В Тутаевском районе закрыли пешую переправу: расписание автобусов

В Тутаевском районе закрыли пешую переправу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тутаевском районе закрыли пешую переправу, которая соединяла два берега Волги. Об этом сообщили в администрации МР. Чтобы попасть с одного берега на другой тутаевцам вновь придется тратить немало времени и денег. Организовано автобусное сообщение, стоимость проезда – 100 рублей, льгот на этом транспорте нет.

Автобус ходит дважды в сутки через Ярославль. В будни отправление с левого берега от кинотеатра «Экран» в 06:30 и 16:00, в правого от остановки «Центральная» - в 07:00 и в 18:00. В выходные в 10:00 и в 18:00 автобус отходит и от кинотеатра, и от остановки «Центральная».

Как только откроется навигация, перебраться с берега на берег можно будет на теплоходе. Но для местных жителей это не спасение: теплоход довольно часто ломается и рейсы отменяются. Решить проблему может канатная дорога, строительство которой депутаты облдумы обсудили 28 января. По планам, работы должны начаться летом 2022 года и завершиться через полтора года. Стоимость проекта – 650 миллионов рублей.