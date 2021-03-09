В Ярославской области еще несколько больниц возобновили плановый прием

Навещать пациентов в стационарах по-прежнему нельзя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области еще несколько больниц начали прием пациентов в доковидном режиме. Плановую медицинскую помощь стала оказывать больница №2 Ярославля. Открылись отделения неврологии и терапии в здании на Суздальском шоссе, 39 и отделение акушерства и гинекологии на улице Попова,26. Специализированная помощь оказывается по профилю «инфекционные болезни».

В Рыбинской больнице №1 в штатный режим переведены койки, которые принимают пациентов по гинекологическому профилю.

Посещение больных в стационарах родственниками по-прежнему запрещен.