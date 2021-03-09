Звезда: по Ярославлю бегает лиса, которая совсем не боится людей и позирует на камеру

Наблюдайте и любуйтесь издалека. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы засняли на камеру прогулку лисы по Красноперекопскому району. Рыжая хищница гуляла рядом с корпусами, от людей не шарахалась – наоборот, с удовольствием позировала и потягивалась, демонстрируя стройность своего тела. Автор ролика выложил видео ВКонтакте.

- Да ей просто нравится, что она звезда камер, - написала в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Соколова.

- Теперь городская жительница.

- Лисичка и летом ходит, гуляет с собаками. Ее постоянно видят. И летом, и осенью, и зимой.

Несмотря на то, что зверь не проявляет никакой агрессии, подходить к нему не стоит. Наблюдайте и любуйтесь издалека.