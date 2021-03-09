В Ярославле скончалась народная артистка России Татьяна Иванова. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

7 марта в Ярославле на 74-м году жизни скончалась актриса Волковского театра, народная артистка России Татьяна Иванова. До последних дней Татьяна Борисовна работала в театре, была творческих планов, совсем недавно, в феврале, прошел ее бенефис в честь 50-летия сценической деятельности.

- Зрители запомнили ее актрисой, по-настоящему проживающей каждую роль. Помню, как в 2019-м году мы вместе отстаивали Волковский театр, как глубоко ее трогала судьба Первого русского. Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Прощание с Татьяной Ивановой пройдет завтра, 10 марта, в 10:00 в фойе Волковского театра.