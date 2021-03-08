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Общество

В Ярославле жители сами ремонтируют дорогу

Трое молодых парней засыпали ямы
Влада Красоткина
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Ярославцы засыпают ямы на дорогах. Фото: "Ярославль Live"

Ярославцы засыпают ямы на дорогах. Фото: "Ярославль Live"

Как известно, супергерои выходят по ночам и следят за порядком в городе. Оказывается, в Ярославле тоже они есть. По словам очевидцев, трое молодых парней всю ночь вручную заделывали ямы на дороге.

Информация быстро распространилась по ярославским пабликам. Местные жители благодарят ребят за помощь, но опасаются, что их могут оштрафовать за самоуправство.

- Жаль, но действительно могут оштрафовать как ремонт неподлежащего качества, - написал Станислав Егоров в группе "Ярославль Live".

- Куда прислать,бутылку коньяка? За реальные дела, а не нытье, - дополнил Андрей Кот.

- Ребята, спасибо большое, - благодарит Мария Румянцева.