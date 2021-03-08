В Ярославской области подготовили необычный подарок для женщин-полицейских на Кавказе

Ярославским женщинам-полицейским вручили подарок от детей. Фото: УМВД России по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области подготовили необычный подарок к 8 Марта для женщин-полицейских, которые сейчас находятся в служебной командировке на Северном Кавказе.

Дети сотрудников полиции нарисовали большую картину, на которой изображен букет пионов.

- Дети смогли написать свои картины и создать одну общую, для всех сотрудниц органов внутренних дел Ярославской области, которые находятся в служебной командировке на Северном Кавказе. Там сейчас проходят службу ярославны из подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, конвойной службы, кинологи, психолог и врач, специалисты тыловых служб, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подарок уже отправили в Дагестан в оперативную группу ВОГОиП МВД России по городу Каспийску, где служат ярославны.