"Мы побывали в аду": в приюте Ярославской области собаки живут в ужасных условиях

Так выглядит территория приюта "Ноев ковчег". Фото: "Переславль.РФ"

Активисты московского приюта для собак отправились в приют Переславского района "Ноев ковчег". По слухам, животных там содержат в адских условиях. К сожалению, по приезде специалисты выяснили, что весь рассказанный ужас - реален, как день.

- Десятки собак сидят на тяжеленных коротеньких цепях. Все, что может делать животное - это просто стоять на месте. Всю жизнь. Вход в будки завален снегом и заледенел настолько, что вои ти туда нереально. Утеплители из соломы, купленные волонтерами, валяются нетронутые за забором, а в будках обычныи лед. Вторая часть собак находится в вольерах, которые также построили местные волонтеры на свои средства. Даже там собаки всегда на цепях, к ним никто не заходит. Еду, если это так можно назвать, кидают через решетки. Собаки, прикованные к стенам, живут в каше собственных экскрементов всю жизнь, за этим никто не следит. Самых ужасных условии нам увидеть не удалось. Нас ждали, заперев все на замки и вызвав полицию. Кормят собак хлебной плесневелой просрочкой. Корм купленный волонтерами не используется, воды нет, до снега дотянуться невозможно из-за коротких цепеи . У многих цепи врезаются в кожу, сдирая ее, - рассказывают анонимно московские активисты в группе "Переславль.РФ".

По словам очевидцев, директриса частного приюта "Ноев ковчег" от помощи отказывается, на контакт не идет и говорит, что собаки живут "в раю". О дальнейших действиях активистов пока ничего не известно.

"Комсомольская правда" просит обратить внимание на эту ситуацию местную полицию. Статью за жестокое обращение с животными никто не отменял.