В Рыбинске завершился второй день Деминского марафона

В программе марафона были гонки кластическим стилем. Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 7 марта, в Рыбинске прошел второй день Деминского лыжного марафона. В программе были гонки кластическим стилем.

Первыми на трассу вышли участники беби-марафона, чтобы покорить 950-метровую трассу. Это самые маленькие лыжники из Рыбинска, Тутаева, Данилова, Ярославля, Костромы, Иванова, Нерехты, Северодвинска, Череповца, Вологды, Зеленограда, Дмитрова, Воронежа, Чехова, Киржача, Брянска, Дубны, Тюмени.

После начались юношеские старты на два, пять и десять километров. Во всех трех гонках приняли участие более 400 молодых спортсменов.

- Очень важно, что в программу международных марафонских гонок включены соревнования юношей. И если беби-марафон - это больше любительская гонка, привлекающая внимание к виду спорта, то для начинающих спортсменов, выходящих на дистанции два, пять и десять километров, это проба сил в условиях официальных международных стартов, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Среди участников деминской классики были представители шести стран и более 50 регионов России. В двух гонках принял участие самый взрослый марафонец этого года. 84-летний Юрий Исаев 6 марта проехал 50-километровую дистанцию за 5 часов. Вчера он вновь вышел на старт и провел гонку на 25-километров классическим стилем за три часа.