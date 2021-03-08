В Ярославле рассказали, как спецслужбы готовятся к мартовским снегопадам

Сейчас улично-дорожную сеть обрабатывают песко-соляной смесью. Фото: Мэрия Ярославля

Март начался с оттепели, но, увы, снегопады и холода вернулись вновь. В мэрии Ярославля рассказали, как будут с этим бороться.

— Сейчас улично-дорожную сеть обрабатывают песко-соляной смесью. Ближе к вечеру приступим к комплексной уборке. Конечно, возникли проблемы в связи с температурными перепадами, но все негативные последствия непогоды мы устраняем, — сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

На данный момент уборкой города занимаются 70 машин спецтехники и 100 рабочих.