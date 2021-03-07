В Переславском районе столкнулись четыре грузовика и три легковушки: погиб человек

В Переславском районе столкнулись четыре грузовика и три легковушки Фото: УМВД по Ярославской области

7 марта около 11 часов на трассе Москва - Холмогоры произошло ДТП. В Переславском районе столкнулись семь машин: четыре грузовика и три легковушки.

По предварительной информации, водитель грузовика "Рено Премиум" не выдержал дистанцию и врезался в грузовик МАН, который начал тормозить, после чего влетел в грузовую машину "Мерседес" - она следовала в начале колонны. Этот "автопоезд" выехал на встречную полосу, где в него врезались легковые "Шевроле""Фольксваген Пассат" и "Пежо". После этого в "Рено Премиум" влетел грузовик такой же марки, водитель которого не успел затормозить.

На месте аварии погиб водитель "Шевроле" - 37-летний мужчина. 33-летняя пассажирка из этого автомобиля отправлена лечиться домой. С травмами госпитализированы водитель "Пежо" и пассажирка этой же машины, сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.