В Ярославле начались масленичные гуляния

по улицам города прошли парадным маршем гвардейцы государыни Масленицы Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 7 марта, в Ярославль пришла Масленица. По всему городу начались праздничные гуляния. За день до их начала по центральным улицам города прошли парадным маршем гвардейцы государыни Масленицы. Дойдя до Демидовского сквера, они отдали ей рапорт о полной готовности города к встрече праздника. За многие годы такой обряд стал традиционной частью торжества. Масленичные гуляния в Ярославле славятся своей масштабностью и необычной программой, ведь недаром здешняя масленица называется главной в стране. В домах и дворцах культуры, в музеях, театрах и даже в зоопарке с понедельника начнутся самые разнообразные праздничные мероприятия. Жители города смогут поучаствовать в играх и конкурсах, связанных с традициями Масленицы. Гостей торжества со всем русским гостеприимством накормят ароматными блинами и напоят горячим чаем, подарят незабываемую поездку на лошади, пригласят на блинное подворье, потешный двор и богатырскую заставу. Также участников ждут такие забавы, как масленичный тир, зимний лабиринт и сказочный квест. Самые активные даже смогут получить памятные призы. Конец празднования планируется на 14 марта, когда все гуляющие соберутся в парке на острове «Даманский», чтобы проводить зиму и повеселиться на ярмарке. Чучело Масленицы в этом году будут сжигать у колеса обозрения. Этот обряд будет знаменовать окончание празднеств и символическое наступление весны.