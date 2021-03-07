В Ярославской области прокуратура отстояла право женщины на получение пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинскую городскую прокуратуру обратилась 75-летняя жительница с просьбой установить ей пенсию по случаю потери кормильца.

Как выяснилось, заявительница получала выплаты по старости, а ее муж – по выслуге лет в МВД РФ, причем его доход был значительно выше. По сути, женщина находилась на его полном содержании.

Согласно законодательству РФ, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют члены семьи умерших граждан, проходивших службу в органах внутренних дел, которые состояли на их полном попечении и не имеют иных средств к существованию. После смерти супруга пенсионерка столкнулась с нехваткой денежных средств, поскольку ее дохода не хватало на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и даже на основные бытовые нужды.

Откликнувшись на заявление гражданки, Рыбинский городской прокурор обратился в суд с требованиями об установлении факта нахождения на иждивении. Суд удовлетворил его требование.

По итогам судебного процесса заявительница получила право на обращение в орган внутренних дел за назначением пенсии по потере кормильца, сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.