В Ярославле парашютист приземлился на проезжую часть

парашютист приземлился на дорогу. Скриншот с видео очевидцев

Необычное ДТП произошло на окружной дороге в Ярославле 6 марта. Рядом с Суринским поселком практически на проезжую часть приземлился парашютист. Спортсмен не долетел до аэродрома в Карачихе, видимо, не рассчитал порывы ветра.

Водители, вовремя заметив парашютиста, успели притормозить. Поэтому все участники дорожного движения отделались легким испугом.

Ситуация получилась, как в анекдоте про одностороннее движение: это Россия, переходя дорогу, я бы еще и вверх посмотрел. Только смотреть вверх в данной ситуации нужно не пешеходам, а водителям. Наступила весна, парашютисты вернулись к своем увлечению, а значит подобное рядом с аэродромом может еще повториться.